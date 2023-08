A Venise, selfies et glaces à gogo dans une ville en péril.

Ashley Park, une touriste new-yorkaise de 28 ans, reconnaît qu'elle s'attendait à trouver beaucoup de monde, sans que cela gâche ses vacances. "Il est évident que si nous vivions ici avec tous ces touristes, ce ne serait pas amusant", admet-elle.

Parmi la foule amassée sur le pont historique, Diego Nechifrovo, 23 ans, porte un T-shirt #EnjoyRespectVenezia ("Profitez et respectez Venise"). Le rôle de cet agent municipal est de veiller au bon comportement des touristes. "Parfois, je vois quelqu'un jeter sa cigarette ou se promener sans tee-shirt."

Un jour une famille "s'est assise juste devant le Palais des Doges et a commencé à préparer un pique-nique".

Non loin de là, un vendeur d'aquarelles affiche sur son stand une pancarte indiquant la place Saint-Marc. "C'est tout ce qu'ils veulent savoir", explique Claudio, un Vénitien d'origine qui n'a pas voulu donner son nom de famille. "Ils viennent à Venise parce que c'est Venise. C'est tout."

L'époque où les touristes visitaient et appréciaient les nombreuses églises et musées de la ville est révolue, selon lui. "Ceux qui viennent aujourd'hui ne savent même pas ce qu'est un musée. Ce n'est pas du tourisme culturel !", peste-t-il. "S'il vous plaît, ne venez plus !"