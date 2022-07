A Venise, sale temps pour les bouteilles d'eau en plastique.

A deux pas de la célèbre place Saint-Marc de Venise, une fillette remplit sa gourde sous le regard de son père à la fontaine installée dans la cour ombragée de leur hôtel, un havre de paix à l'abri des hordes de touristes.

"Je déteste les bouteilles en plastique (...) il y a tellement de plastique dans les océans et partout ailleurs", explique du haut de ses 11 ans Keira, venue de Tucson en Arizona avec son père Charlie Michieli. "Porter ma gourde est super facile, elle n'est pas lourde et dure hyper longtemps", précise l'écologiste en herbe, auréolée de longs cheveux blonds. Son père est lui aussi un fan des gourdes : "Durant un long voyage, on peut consommer des litres et des litres de bouteilles en plastique", déplore-t-il en brandissant fièrement la sienne, de couleur fuchsia.