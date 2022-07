À Venise, le palais de Sissi rouvre après 22 ans de travaux

Debout devant un portrait de l’impératrice, Andrea Bellieni, directeur du Musée Correr et à ce titre administrateur du palais, révèle que "Sissi, à la personnalité complexe et introvertie, n’aimait pas la vie publique et apparemment aimait sortir de nuit en gondole".

Elle recevait peu, elle se faisait envoyer des photos de jeunes femmes de toute l’Europe pour se comparer avec elles et voir si elle était encore belle.

Situés entre la place Saint-Marc et l’embouchure du Grand Canal, donc au cœur de la Sérénissime, ces superbes appartements comptent pas moins de 27 pièces ayant nécessité 22 ans de travaux.

"Il fallait faire sortir cinq administrations parce que ces pièces avaient été transformées en bureaux à la fin de la monarchie […] Cela n’a pas été très simple", euphémise Jérôme Zieseniss.