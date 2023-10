A vendre : Eglise à La Louvière 120.000 €

L’église avait déjà été mise en vente il y a deux ans, mais sans succès. Il y avait eu beaucoup de visites pourtant aucune offre n’avait été retenue. Cette fois, l’affaire est donc mise entre les mains d’une agence immobilière et son directeur Alexis Thomas semble plutôt optimiste : " C’est très particulier, c’est la première fois qu’on est chargé de cette mission. Maintenant, on est assez enthousiaste puisqu’on a pas mal de personnes qui se manifestent pour venir visiter… Aussi bien le professionnel que le particulier, pour de la réaffectation en logements ou en bureaux. On a également des professions libérales qui s’y intéressent. "

Et bien qu’il s’agisse de la maison de Dieu, si l’église Notre Dame des Sept Douleurs à La Louvière trouve acquéreur, l’argent de la vente ira dans les caisses de la Fabrique d’église Saint-Joseph.