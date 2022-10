A vélo pour le haut-fourneau

Ils ont roulé à vélo pour le patrimoine industriel wallon. Une quarantaine de cyclistes se sont promenés ce samedi matin dans la vallée industrielle liégeoise, entre Engis et Seraing. Ils veulent que soit conservé le haut-fourneau B d’Ougrée et qu’un projet économique et scientifique se développe autour du géant désormais silencieux.

Mathieu est arrivé à vélo comme tous les autres. Il a 83 ans. Il a travaillé pendant 38 ans au haut-fourneau d’Ougrée, comme manœuvre, puis comme opérateur. Il espère que l’endroit deviendra "un musée".

Ce que les organisateurs de la balade ont en tête, c’est plus qu’un musée. "On veut rendre vie à toute l’esplanade autour" explique Jean-Luc Lallemand, le président de l’asbl "des racines et des ailes d’acier. "

Rosario Marmol Perez imagine "trois pôles. D’abord un pôle mémoriel et culturel, avec peut-être l’installation du musée de la métallurgie, un musée innovant, qui travaillerait sur le geste ouvrier, un espace culturel qui serait porté par une volonté de progrès social et collectif.

Il y a aussi une autre dimension : un pôle 'acier d’hier, d’aujourd’hui et de demain'. On sait qu’on ne pourra pas se passer d’acier. On sait aussi que c’est une matière qui se recycle. Et donc, entre recherche, une espèce d’incubateur, de nouvelles entreprises, on pourrait conjuguer pas mal de choses. Alors, si on plaçait au cœur de ce site une chaire industrielle avec l’Université, ce serait vraiment extraordinaire."

On a un oui pour le haut-fourneau" se réjouit José Verdin de la Fondation André Renard. "Beaucoup de gens se disent intéressés par une installation sur le site d’une trentaine d’hectares, mais c’est lié à la Région qui rachète et à Mittal qui vend", au prix que chacun des deux va trouver raisonnable et au coût de la dépollution.