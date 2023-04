A vélo de Wavre à Louvain-la-Neuve sur un corridor sécurisé : le premier tronçon de la cyclostrade E411/N4 bientôt réalisé

Pour stimuler la pratique du vélo, rien de tel que de belles pistes dégagées et sécurisées. Entre Wavre et Louvain-la-Neuve, ce sera normalement bientôt le cas. Une demande de permis a été introduite pour aménager une première portion de cyclostrade en bordure de l’E411 et de la Nationale 4. Une enquête publique a été lancée dans ces deux communes pour informer la population et lui permettre de réagir.

Ce tronçon s’étirera sur environ quatre kilomètres. Il partira de la rue du Manil, près du Walibi, et aboutira à la rue de la Flèche, à Louvain-la-Neuve. Il longera d’abord l’autoroute (ce qui nécessitera la réalisation d’une passerelle et d’une rampe d’accès) et grimpera ensuite sur la N4 à hauteur de la caserne des pompiers de Wavre.

"On a été consulté déjà en 2019, si j’ai bonne mémoire, à propos de la cyclostrade, explique Nicolas Selfslagh, conseiller technique au GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Journalistes quotidiens). On voit maintenant que les financements sont sécurisés et que le permis d’urbanisme a été déposé pour un des tronçons. Et donc pour le GRACQ, c’est une excellente nouvelle."