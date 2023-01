À Vaudignies, dans le Hainaut, une marche blanche rassemble un millier de personnes

Sur place, la tristesse était palpable. Des membres de la famille, des amis, des collègues, des voisins étaient présents. Beaucoup d’enfants avaient également souhaité prendre part à cet hommage. "Je suis venue avec ma fille, qui était dans la même classe qu’Emmy", nous a expliqué une maman. "On appréhende la rentrée, demain. Comment les enfants vont-ils réagir ?" "Nous avons reçu un courrier, disant qu’ils seraient accompagnés, par le PMS. Ils ne seront pas seuls, heureusement", nous disait une autre.

C’est mon fils de 5 ans qui a voulu venir

Patrick, père de trois enfants, habite à quelques rues. "C’est mon fils de 5 ans qui a voulu venir". Lui expliquer le drame n’a pas été simple. "On a même pensé ne rien dire. Mais c’est tellement choquant, pour nous aussi… Il a entendu qu’on en parlait. Alors… On a expliqué. Et il a tenu à participer à la marche blanche".

Dans la foule, certains n’avaient aucun lien avec les victimes, et n’habitaient pas non plus la région. "Mais c’est tellement incompréhensible, ce qui s’est passé. On voulait être là".