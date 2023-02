À Varsovie, Joe Biden lance à Vladimir Poutine : "L’Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais"

Le président américain Joe Biden est toujours en Pologne à Varsovie. Ce mercredi, il rencontrera les dirigeants de neuf pays d’Europe centrale et orientale, membres de l’Otan. Le président américain a déclaré mardi que l’Ukraine continuait à être "libre", lors d’une visite en Pologne, juste avant le premier anniversaire de l’invasion russe.

"Kiev est fort, Kiev est fier, il tient debout et surtout est libre", a déclaré Joe Biden à une foule rassemblée devant le château royal de Varsovie. Son discours succédait à celui du président russe, discours fleuve et anti-occidental de deux heures lors duquel Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire.

Les Occidentaux veulent "en finir avec nous une bonne fois pour toutes", a tonné Poutine, accusant Washington et ses alliés européens de porter "la responsabilité de l’attisement du conflit ukrainien et de ses victimes".