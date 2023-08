A une semaine de la fin du mercato, plusieurs Diables Rouges sont toujours dans l’incertitude.

On imagine que les journées de Domenico Tedesco ne sont pas paisibles. Lever à 7 heures du matin, consultation du site RTBF Sport puis du compte twitter de Fabrizio Romano, l’homme le mieux informé de la terre en matière de transferts puis des coups de téléphone à certains joueurs, agents ou dans l’entourage de ses Diables avec cette question inlassable : "Alors c’est fait ?".

A 15 jours du prochain affrontement des Diables en Azerbaidjan, le coach national aura dû se réjouir de voir certains dossiers se concrétiser. Comme celui de Romeo Lavia à Chelsea, celui de Jeremy Doku à Manchester City ou celui de Dodi Lukebakio à Seville. Même si une autre inquiétude va rapidement concerner ces garçons : Quel temps de jeu vont-ils obtenir chez ces gros calibres européens. Pour Charles De Ketelaere, la solution a été trouvée il y a peu sous forme de prêt à l’Atalanta. Avant eux, d’autres comme Onana, Openda et Tielemans ont opté pour un choix rapide et plutôt judicieux. D'autres on fait le choix de la stabilité comme Faes, Vertonghen, Trossard, ...

Et donc s’il devait aligner un 11 avec des garçons qui sont rassurés et dont l’avenir du moins à court terme est réglé ce pourrait être : Sels – Bornauw, Faes, Vertonghen – De Ketelaere, Lavia, Onana, Trossard – Lukebakio, Openda, Doku. Cela compte tenu bien sûr des absences pour blessures de Courtois, De Bruyne et Meunier.