À un mois du Mondial, le couloir droit anglais nage en plein doute

Pourtant plus habitué aux blessures que ses concurrents, Kieran Trippier semble entretenir la meilleure forme actuellement. Également titulaire lors de la Coupe du Monde 2018, un cran plus haut sur l'échiquier que Walker, Trippier a su rester un élément régulier des listes de Gareth Southgate malgré l'émergence en club de Reece James et Trent Alexander-Arnold. Auteur d'un gros début de saison avec Newcastle, il semble en tout cas avoir un temps d'avance sur Trent Alexander-Arnold dans l'esprit de son sélectionneur. En témoigne la mise en tribunes du jeune latéral de Liverpool pour le choc face à l'Allemagne fin septembre, alors que Trippier prenait place sur le banc.

S'il reste fit et que Walker et James pansent toujours leurs plaies, Trippier prendra à coup sûr l'avion en direction de Doha. Mais, et c'est bien le problème, son corps lui joue souvent des tours, en atteste sa fin de saison dernière gâchée suite à une fracture du métatarse.