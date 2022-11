À un mois de Noël, les Plaisirs d’Hiver ouvrent leurs portes à Bruxelles

L’idée d’un gâchis d’énergie a souvent été relevée aux périodes des fêtes. Et cette année, la question est d’autant plus présente, à l’heure où l’urgence climatique s’alourdit de jour en jour et où les Belges ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois dû à l’augmentation faramineuse des coûts de l’énergie.

De nombreux marchés de Noel ont dû s’adapter, et les Plaisirs d’Hiver ne font pas exception à cette règle. L’échevine de la Culture, Delphine Houba, explique que des efforts ont été faits. Selon elle, les éclairages LED qui consomment moins, sont désormais majoritaires, et le temps des illuminations a également été réduit : les lumières s’allumeront à 17 heures, plutôt qu’à 13 heures, comme c’était le cas auparavant. Ces mesures devraient permettre de réduire de 25% la consommation d’énergie. Elle ajoute également que "les chaufferettes sont interdites sur les terrasses et la patinoire est couverte pour éviter au maximum la perte d’énergie".