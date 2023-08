A un an des JO : les commerçants et le secteur culturel encore dans l’incertitude

"Les Jeux Olympiques, je n’imagine pas, surtout sur l’axe Saint-Denis. J’habite Place de l’Eglise, sur l’axe. J’ai tendance à penser que ça va être un peu cauchemardesque" commente une habitante rencontrée en terrasse le long du canal Saint-Martin. Idem pour un Parisien du 14e arrondissement qui déplore : "C’est un truc pour riche entre riches qui ne concerne pas les prolos comme moi".

185 km de voiries de la Région parisienne seront réservés aux véhicules des personnes accréditées : famille olympique, secours, journalistes, officiels. Les autres n’y seront pas autorisés, une mesure qui n’enchante guère Thierry Véron, le président de la FACAP, la Fédération des Associations de Commerçants et Artisans Parisiens qui regroupe entre 30 et 40 associations représentant plus d’une centaine de commerces de tous types. "Il faut comprendre qu’il y a des axes qui doivent être conservés pour avoir accès jusqu’aux commerces. On a besoin de ça parce que si nos boutiques ne peuvent plus être livrées, ravitaillées, c’est compliqué". Il apporte aussi une nuance sur les retombées financières pour l’Horeca : "Il faut faire le distinguo entre l’hôtellerie et la restauration. Parce que si les hôtels des secteurs limitrophes ou proches des sites olympiques seront pleins, les gens vont aller voir un peu plus loin. Donc au niveau de l’hôtel il n’y a pas de problèmes. Par contre, au niveau de la restauration, ça sera peut-être un peu différent. Déjà, les places sont très chères, donc ils vont peut-être limiter au maximum les repas, ils vont peut-être acheter plutôt un sandwich. Donc ce sera peut-être plus la restauration rapide qui va fonctionner".