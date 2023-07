"À un an des JO" : et au milieu coule la Seine, vitrine des Jeux Olympiques de Paris

Dans pile un an, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. Un événement mondial qui rassemblera 10.500 athlètes olympiques et 4400 athlètes paralympiques, en provenance des cinq continents. Un an avant les JO de Paris, Anne-Sophie Bruyndonckx et Jean-Marc Vierset ont promené leur micro sur les lieux de la compétition ou sur la Seine qui accueillera la soirée d’ouverture. Ils se sont interrogés sur la mobilité pendant les jeux ou sur la question environnementale. Ils sont enfin partis prendre le pouls des Parisiens.

Leur travail se traduit en cinq podcasts, désormais disponibles sur Auvio. Des extraits sont par ailleurs diffusés chaque matin jusqu’au 28 juillet dans Matin Première.