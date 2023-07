À un an des JO de Paris 2024 : où en est la délégation belge ? On fait le point

À un an des Jeux olympiques 2024 à Paris, Cédric Van Branteghem, le directeur général du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), fait le point sur les préparatifs, les athlètes qualifiés et les prochaines qualifications. Les ambitions de l’organisation sportive sont hautes : faire plus de top 8 mondial et accroître le nombre de médailles des dernières olympiades. Lors des JO de Tokyo 2020, la Belgique a égalé un vieux record de 1948 : 7 médailles ; trois en or, une d’argent et trois en bronze.