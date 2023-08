A un an des JO : ces sites et villes iconiques de la France qui accueilleront des épreuves

Dès le 26 juillet 2024, à savoir dans moins d’un an, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. 10.500 athlètes olympiques et 4400 athlètes paralympiques sont attendus dans une ville qui comptera trois ou quatre millions de visiteurs en plus que d’habitude. Comment la France se prépare à ce gigantesque rassemblement ? On vous dévoile les coulisses d’une organisation faramineuse dans la série À un an des JO. Premier arrêt dans les différents lieux construits ou réemployés pour les compétitions.

Cela fait six ans que la candidature de la France a été validée. Après la phase de projet est donc venu le temps de la concrétisation et le compte à rebours est plus que jamais lancé. On parle déjà énormément de Paris 2024 et pourtant, les compétitions n’auront pas lieu que dans la capitale française.