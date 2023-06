À un an des élections, quels sont les dossiers que le gouvernement fédéral doit encore trancher ?

C’est aussi l’un des gros dossiers de la législature. En cours, de route, crise énergétique et guerre en Ukraine obligent, il a fallu changer le fusil d’épaule. La sortie définitive du nucléaire a été reportée. Deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, doivent être prolongés pour dix ans. Les discussions entre Engie et le gouvernement sont toujours en cours depuis le début de l’année. Il y a d’une part les modalités de la prolongation des réacteurs à discuter. Il y a d’autre part la question du démantèlement des centrales et de la prise en charge du coût de traitement des déchets nucléaires. Sur ce dernier point, il est prévu que le gouvernement et Engie s’entendent une fois pour toutes sur le montant qu’Engie devra débourser pour le traitement des déchets nucléaires à la fin de l’aventure nucléaire. Sachant que le reste éventuel sera à charge des contribuables, les discussions sont serrées.

Avec ces discussions en toile de fond, certains partis, y compris dans la majorité, n’ont pas encore définitivement enterré le nucléaire. Le MR, par exemple, souhaite empêcher le démantèlement de Tihange 2 et Doel 3. Ces deux réacteurs ont récemment été mis à l’arrêt, mais le Mouvement Réformateur souhaite qu’ils soient conservés afin de pouvoir les relancer si besoin. Un point de vue que tous ne partagent pas au sein de la Vivaldi, à commencer par les partis écologistes.

Sur tous ces dossiers, plus le temps passera et plus on se rapprochera de l'échéance électorale, plus il sera compliqué de trouver des compromis.