Alors que les sondages à Bruxelles ne sont pas bons pour les Engagés, qui enregistrent moins de 5% d’intentions de vote, leur président Christophe De Beukelaer ne s’avoue pas vaincu. "Les Engagés ont fait une mue et ont été le seul parti à se rendre compte que la société avait changé et qu’il fallait adapter notre doctrine, notre message aux nouveaux enjeux de la société, comme la digitalisation", appuie-t-il. Une mue qui prend du temps, mais qui ne signe pas l’arrêt de mort du parti politique pour le député bruxellois. "Il nous reste un an maintenant pour nous faire connaître et pour faire connaître notre projet parce que je suis certain que c’est le projet le plus adapté pour les citoyens aujourd’hui."

Et justement ce projet, que comporte-t-il ? Le droit au mentorat pour tous les chercheurs d’emploi. "On veut mettre ces deux catégories de population en contact pour qu’elles s’entraident mutuellement et donc on va créer un chèque mentorat, qui permettra à tous les chercheurs d’emploi d’avoir accès à un mentor pour l’aider à trouver de l’emploi. […] Ça rapporte à la société parce que chaque chômeur qui retrouve un emploi, pour la Région bruxelloise, c’est 4500 euros d’économisés par an", explique le député.

Concernant la tête de liste à la Région bruxelloise, "les discussions sont en cours", précise Christophe De Beukelaer. "Il y aura une décision démocratique puisque c’est un mouvement citoyen." Par ailleurs, le président bruxellois n’exclut pas d’aller chercher des anciens ténors du parti, comme Joëlle Milquet.