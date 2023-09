A Tubize, l’échec de la braderie illustre les désaccords et les inimitiés qui minent la majorité

Ce devait être un week-end de fête et de bonnes affaires pour les commerçants tubiziens et leurs clients. Mais la braderie organisée samedi et dimanche derniers est très loin d’avoir répondu aux attentes. Les rues pourtant piétonnisées sont restées quasiment désertes. Et dans certains magasins, on a moins vendu que lors d’une journée normale, un comble.

Le sujet s’est invité lundi soir au conseil communal, par le biais d’une question orale de Benoît Langendries et de Giovanni Capizzi (Renouveau communal). Ces deux élus de l'opposition considèrent que l’échec de la braderie a nui à l’image de Tubize, en plus de générer de la frustration et du mécontentement chez les commerçants. Ils ont donc interrogé le collège sur les raisons de ce ratage et sur les conditions dans lesquelles l’organisateur a obtenu les autorisations nécessaires de la Ville.