A Tubize, Jean-Marc Zocastello (Les Engagés) prône l’apaisement et la stabilité : « Les projets de ville, oui, la chienlit, non ! »

Les quatre conseillers indépendants pensent pouvoir apporter un peu de stabilité à Tubize. Ils lancent un appel à "l’unification des forces" pour restaurer un climat de confiance et pour trouver des réponses aux difficultés que rencontrent les habitants de la commune au quotidien.

Jean-Marc Zocastello ajoute vouloir travailler de façon constructive sur les dossiers utiles aux citoyens, en votant "à la carte", plutôt que de perdre son temps dans des querelles stériles : "Les projets de ville, oui, la chienlit, non !", a-t-il déclaré à la fin de son intervention, s’inspirant d’une formule célèbre du Général de Gaulle.

Mais le climat politique à Tubize va-t-il se calmer comme il l’espère ? On peut en douter. Si l’opposition semble plus divisée que jamais, la majorité PS-Ecolo-DéFI l’est également. Et chacun aura sans doute à cœur de se faire entendre à l’approche des élections communales, comme l’a fait hier Jean-Marc Zocastello. Dans un an, pour beaucoup, ce sera déjà le début de la campagne. Et en campagne, on fait rarement dans la nuance et l’apaisement.