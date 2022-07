A Trooz, des cérémonies sobres et émouvantes

A Trooz, les cérémonies de commémorations ont eu lieu ce matin, à 5 endroits différents. Le premier s’est passé à Nessonvaux, sur le coup de 8 heures, avec un dépôt de fleurs, l’installation d’une plaque commémorative et une minute de silence.

Le moment a réuni une cinquantaine de personnes, de nombreux élus communaux et des habitants ou anciens habitants de cette rue du Bourgmestre Aimé Meunier, une rue traversée par les flots il y a un an. La rue est d’ailleurs en travaux, tout comme la berge, qui attend la pose d’énormes pierres. La stèle posée aujourd’hui ne restera d’ailleurs que quelques heures, pour être préservée des travaux et des énormes bulldozers qui œuvrent sur les berges. Elle sera replacée à l’issue des travaux.

Ce moment de commémoration, sobre et simple, était très émouvant. Un an plus tard, l’émotion et la douleur sont toujours très fortes pour tous ceux qui ont vu leur vie profondément transformée.

La commémoration a également eu lieu à Prayon, Fraipont et La Brouck