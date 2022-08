À trois jours du match retour contre les Rangers, l’Union est balayée à Malines (3-0)

Dès la reprise, c’est la douche froide pour les vice-champions de Belgique. Sur coup franc, Hairemans adresse un centre tendu et dangereux dans le grand rectangle et pousse Lazare à la faute. L’Ivoirien envoie de la tête le ballon dans les filets de Moris qui ne parvient pas à empêcher Malines de prendre le large (51e).

Dix minutes plus tard, l’Union boit le calice jusqu’à la lie. Trouvé par Hairemans, Ngoy tente sa chance de loin et ne laisse aucune chance à Moris. C’est 3-0 (59e). Face à la déroute de son équipe, Karel Geraerts se tourne alors vers la rencontre de Ligue des champions face aux Rangers mardi prochain et décide de sortir Lazare, Teuma et Vanzeir. Ce dernier rentre d’ailleurs directement aux vestiaires.

La dernière demi-heure n’offre plus grand-chose à se mettre sous la dent, entre une équipe malinoise qui gère tranquillement son avance et une autre unioniste qui veut voir son calvaire se finir le plus vite possible. Dans les dernières minutes, Salah alerte tout de même Coucke d’une belle frappe lointaine (86e) avant que Dony ne touche la transversale (87e). Cela aurait pu permettre à l’Union de sauver l’honneur mais il ne sera rien.

Au classement, cette victoire fait beaucoup de bien à Malines qui glane ses premiers points de la saison. De son côté, l’Union quittera très certainement le top 8 d’ici à la fin du week-end. Cependant, l’essentiel se trouve ailleurs pour les Unionistes qui vont devoir se réveiller s’ils ne veulent pas connaître une mauvaise surprise à Glasgow ce mardi.