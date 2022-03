A travers les montagnes vietnamiennes jusqu’à Bierset : un "train Ikéa"

C’est la compagnie logistique Ratraco qui l’annonce : en ce mois de mars, un convoi ferroviaire va relier la ville de Đà Nẵng à la région liégeoise. Il tire plus de vingt wagons porte-conteneurs de quarante pieds, rempli d’articles ou de pièces détachées à livrer à la multinationale suédoise Ikéa. Ces marchandises doivent ensuite se répartir entre les entrepôts, notamment allemands et italiens, de la célèbre enseigne d’ameublement.

Ce n’est pas la première liaison de ce genre. En juillet de l’an dernier, des transports ont déjà été organisés, à l’époque avec des textiles et des chaussures Decathlon. L’ambition est de parvenir à instaurer une liaison régulière. Mais le trajet garde des allures d’épopée. Il faut d’abord transborder le chargement à Hà Nội, parce que l’écartement des rails n’est pas identique sur tous les réseaux de chemin de fer dans le sud-est asiatique, et qu’il s’agit ensuite, après formalités de dédouanement dans la capitale, de rallier la ville chinoise de Zhengzhou, pour se raccrocher à l’un des six trains hebdomadaires qui rejoignent LiègeAirport.

Là-bas, personne ne sait avec précision quand cette cargaison très inhabituelle va arriver. L’un des mystères de l’orient, sans doute…