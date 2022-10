À travers le monde, les musées s’unissent pour combattre les clichés autour de la santé mentale

Le programme "Mindscapes" cherche à ouvrir le débat, les horizons et les champs d’action en organisant une grande variété d’activités culturelles dans six villes à travers le monde. À Tokyo, le Mori Art Museum accueille ainsi, jusqu’au 6 novembre, l’exposition "Listen to the Sound of the Earth Turning : Our Wellbeing since the Pandemic". Elle réunit près de 140 œuvres d’art créées par 16 artistes japonais et internationaux. Elles portent toutes sur des sujets ayant un lien avec la vie et l’existence, afin d’inciter le grand public à réfléchir à ce que signifie vraiment l’expression "vivre bien" dans un monde post-Covid.