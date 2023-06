A travers le Hageland : Lotte Kopecky s’impose et prolonge la série victorieuse de SD Worx

Elle était LA favorite, elle a comme souvent répondu aux attentes. Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté la course féminine de A Travers le Hageland (1.1), disputée samedi sur 128 km entre Aerschot et Diest.



L’Anversoise a fait la différence dans la dernière bosse et s’est imposée devant l’Autrichienne Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM) au sommet de la Citadelle de Diest.



La Néerlandaise Lieke Nooijen (Parkhotel Valkenburg) et l’Autrichienne Kathrin Schweinberger (CERATIZIT-WNT Pro Cycling), la soeur jumelle de Christina, complètent le top 5.



18 victoires consécutives et le compteur continue de tourner. Depuis le 7 mai et la dernière étape de la Vuelta, SD Worx a remporté toutes les courses auxquelles la formation néerlandaise a participé. Kopecky a bien contribué à cette moisson puisqu’elle lève les bras pour la quatrième fois en un mois. Elle a déjà gagné à 7 reprises cette saison et porte son total en carrière à 27 succès.



Lotte Kopecky succède à l’Italienne Ilaria Sanguineti au palmarès. Elle est la première Belge à remporter l’épreuve brabançonne en trois éditions.



La double gagnante du Ronde va devoir redessiner son programme des prochaines semaines. Elle devait s’aligner sur le Tour de Belgique avant le national d’Izegem. Mais la course a été annulée. Son équipe doit encore décider si Kopecky prendra part au Giro ou au Tour de France.