A travers la Flandre – Tadej Pogacar : "J’ai appris beaucoup en vue du Tour des Flandres"

Pour son baptême du feu sur À Travers la Flandre, Tadej Pogacar a connu une journée contrastée. Fidèle à son habitude, il a multiplié les offensives et les attaques pour tenter de faire exploser la course. Mais une fois n’est pas coutume, il a raté le bon wagon et la bonne échappée à un moment clé et s’est retrouvé à courrière derrière les hommes de tête dans un périlleux numéro de chasse-patate, qui lui a finalement été fatal.

Lâché par les 8 hommes devant, Pogacar s’est finalement classé 10e de cette répétition générale avant le Tour des Flandres dimanche. Après la course, il s’estimait donc plutôt satisfait de la découverte de ce tracé, même s’il gardait évidemment un léger goût amer : ""Il y a eu une chute et je me suis retrouvé à l’arrière, c’est comme ça que j’ai raté l’échappée J’ai essayé de revenir mais les coureurs du groupe de tête roulaient trop vite et il était impossible de boucher le trou. Nous avons ensuite essayé, encore et encore, de revenir sur la tête de course, en vain. Mais je dois dire que je suis globalement satisfait de ma course.

J’ai appris beaucoup de choses dans cette course en vue du Tour des Flandres de dimanche. J’ai surtout compris, avec toutes ces attaques, que la finale serait chaotique, ce qui a été le cas. Je pense que ce sera la même chose dimanche au Tour des Flandres, si pas pire. Je ne sais pas si je peux me porter candidat à la victoire dimanche : je n’étais pas à l’avant ce mercredi, donc je ne peux pas dire si je pourrai y être dimanche."