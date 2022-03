À Travers La Flandre : Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel répètent leurs gammes avant le Ronde (LIVE vidéo 14h45)

À quatre jours du Tour des Flandres et de l'apogée des classiques flandriennes, le peloton se donne rendez-vous sur les routes d'À Travers La Flandre ce mercredi pour se tester une dernière fois avant le Ronde. Nous vous proposons de suivre l'épreuve en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio dès 14h45 !

Pour deux des cadors du peloton, Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), il s'agira même d'un premier test cette saison sur les Flandriennes.

Le Néerlandais a repris la compétition avec succès en Italie, en montant sur le podium de Milan-Sanremo et en remportant une étape de la Semaine Coppi et Bartali, alors que le prodige slovène, déjà vainqueur, entre autres, de Tirreno-Adriatico et des Strade Bianche cette saison, s'apprête à découvrir les routes de Flandre au sein d'un peloton professionnel.

Les deux hommes trouveront sur leur chemin le bloc Jumbo Visma, orphelin de Wout van Aert, qui s'accorde un peu de repos avant le grand rendez-vous de dimanche. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), tenant du titre, sera de la partie tout comme son coéquipier Tom Pidcock, tout comme la plupart des animateurs habituels des classiques flamandes... Entre Roulers et Waregem, il n'y aura "que" 183.7 kilomètres à parcourir. De quoi s'attendre à une course très animée ?