A travers la Flandre : Tadej Pogacar à la découverte des pavés

Le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, s'avance en terrain inconnu, mercredi, dans A travers la Flandre, une semi-classique à quatre jours du Tour des Flandres.

Dans un va-et-vient d'engagements sur la période flandrienne, Pogacar arrive quand le champion de Belgique Wout van Aert, vainqueur vendredi de l'E3 Classic, choisit de faire l'impasse.

"Tadej vient sur les routes belges pour s’amuser, pour voir ce que ça donne. Ce sera la première fois. Il va tout donner pour bien faire. C’est autre chose également puisqu’il y aura les pavés, il faut bien connaitre les routes, etc. C’est encore beaucoup plus compliqué. Il vient par curiosité, pour voir ce que ça donne. On verra s’il reviendra ensuite", indiquait récemment Mauro Gianetti, le patron de l’équipe UAE Team Emirates.

Découvrir les pavés, un vrai choix stratégique puisque ces derniers seront présents sur une étape du Tour de France, la cinquième entre Lille et Wallers-Arenberg, où le coureur slovène défendra sa tunique jaune.