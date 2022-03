Mathieu van der Poel a remporté À Travers la Flandre ce mercredi en préparation du Tour des Flandres le week-end prochain. Il a devancé Tiesj Benoot et Tom Pidcock. Au terme de 183 kilomètres très animés entre Roulers et Waregem, le coureur Néerlandais a très bien joué le coup en démarrant à un peu plus de nonante kilomètres de l’arrivée alors que Alpecin-Fenix, son équipe, imposait le tempo depuis quelques bornes. Tadej Pogacar a essayé à plusieurs reprises de revenir sur son principal adversaire du jour, mais l’une ou l’autre erreur de placement l’ont empêché de se mêler à la bataille finale.

Van Der Poel succède à Dylan van Baarle, vainqueur en 2021. Il remporte une édition animée, à suspens et très relevée avec un final absolument délicieux où les huit hommes de tête ont tout simplement régalé !