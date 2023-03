A Travers la Flandre : Arnaud De Lie se dit "très performant" quand il y a du vent et de la pluie

La météo s’annonce instable mercredi entre Roulers et Waregem, ce qui n’est pas pour déplaire aux jeunes Ardennais. "La pluie et le vent ne me dérangent pas. Je suis très performant dans ce genre de conditions et j’espère que ce sera aussi le cas mercredi."

Lotto Dstny alignera également l’Australien Caleb Ewan et un homme en forme, Frederik Frison, quatrième de la Classic Bruges-La Panne et de Gand-Wevelgem la semaine passée. "L’équipe se porte bien et nous sommes motivés à l’idée de jouer encore un rôle", a souligné le directeur sportif Nikolas Maes. Jasper De Buyst, Sébastien Grignard, Cédric Beullens et le Néerlandais Pascal Eenkhorn complètent la sélection.