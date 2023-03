A travers la Flandre 2023 : le parcours et les favoris de la 77e édition en l'absence de Pogacar, van Aert et Van der Poel

Après le GP E3, Gand-Wevelgem et avant le Tour des Flandres, place à A travers la Flandre ce mercredi. Dernier test avant le 'Ronde', cette classique, longue de 183,7 kilomètres, partira comme d’habitude de Roulers pour arriver à Waregem au fil de huit zones pavées et onze côtes dont l’Hotond, le Kanarieberg, le Knokteberg ou encore le Nokereberg. L’année dernière, c’est le Néerlandais Mathieu van der Poel qui s’était imposé devant Tiesj Benoot et Tom Pidcock. Orpheline des trois monstres que sont van der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar, grands favoris pour le Tour des Flandres dimanche, cette 77e édition risque d’être plus ouverte que la précédente.

Les difficultés étant presque toutes concentrées dans la deuxième partie de la course (le premier secteur pavé, le Varentstraat, est situé vers le 50e kilomètre), A travers la Flandre devrait véritablement s’animer à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée avec l’enchaînement Hotond - Knokteberg-Trieu - Kortekeer. Les coureurs n’auront ensuite quasiment pas de répit. La dernière côte, le Nokere, est placée à 8 km de la ligne d’arrivée et 3 km plus loin se trouve le dernier secteur pavé, le Herlegemstraat. La course pourrait donc se décider dans les derniers kilomètres.