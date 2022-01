A travers l'Anatolie, l'Express des fêtards

Le périple est d'autant plus recherché que le train ne circule qu'entre le 30 décembre et la fin mars pour profiter de la neige, comme un mini-transsibérien, précise Fatih Yalcin, l'ingénieur technicien du train. "Il y a toujours quelque chose à régler", lâche-t-il, le nez dans une armoire électrique. "La semaine dernière, il faisait -24°... L'eau gelait. Parfois, ça descend à -40°. J'interviens quand il le faut et sans déranger les passagers. Les voir monter et descendre heureux, pour moi c'est un vrai plaisir."

Au wagon-restaurant, le service s'effectue tout le long du voyage sur des nappes blanches et sous une boule à facettes façon boîte de nuit.

C'est là qu'Ilhemur Irmak et ses copines retraitées se retrouvent pour prendre un thé alors que le ciel s'embrase. Les 40 femmes viennent de Bursa, sur la mer de Marmara (ouest). "On est surtout en retraite de nos maris et de nos pères !", lance Ilhemur, déclenchant l'hilarité. Comme la plupart des passagers, elles ont embarqué avec leurs provisions : pour certains, un véritable buffet de spécialités et de douceurs.

Un autre train, plus direct et moins festif, dessert la même ligne en une vingtaine d'heures, sans les étapes touristiques. Mais la joie n'est pas tant d'arriver que de voyager à travers les décors spectaculaires des provinces de Kayseri, Sivas, Erzincan et Erzurum. Et de faire la fête en profitant de la nuit.