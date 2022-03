"A travers champs", le festival cinématographique qui donne la parole au monde agricole

Le Festival du film sur la ruralité "A travers Champs" revient pour sa 8e édition du 3 mars au 3 avril 2022.

Françoise Tagnon, agricultrice à Serinchamps, se définit comme "paysanne mais pas que". Depuis deux ans, elle poste des vidéos sur les réseaux sociaux afin de mettre à l’honneur tous les acteurs du festival "A travers champs". Ce festival cinématographique projette une quarantaine de films afin d’aborder les questions de la ruralité et de l’agriculture.

Plus d’une vingtaine de lieux participants dans les provinces de Namur et du Luxembourg proposeront une sélection de films et de documentaires autour de la ruralité, pour faire découvrir, à travers le cinéma, les questions qui se posent aux consommateurs, aux agriculteurs, aux producteurs, aux citoyens. Le festival vise notamment à mettre en évidence le fait que les pouvoirs publics ne mettent rien en place pour aider les agriculteurs belges – problème qui impacte fortement l’avenir du métier.

De nombreuses activités seront également organisées autour des films : expositions, marchés fermiers, débats… Des moments festifs et conviviaux, d’échange, de rire, de transmission de savoir et de partage.

