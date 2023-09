En pleine représentation parisienne d’une mauvaise pièce de boulevard, intitulée " Le Cocu ", Yannick (Raphaël Quenard), un spectateur venu de loin pour se divertir, se lève et interrompt le spectacle sous prétexte qu’il le trouve assommant. Soudain, face à des comédiens aussi méprisants que peu talentueux et un public à moitié avachi, il brandit un flingue et se propose de reprendre la soirée en main...