À Tournai, on danse autour d’un grand feu pour célébrer le solstice d’été

Une fois la nuit tombée, le grand feu s’embrase. Et les regards s’enflamment. "C’est magnifique. Je n’ai jamais vu un feu aussi grand", s’écrie une dame. "C’est super agréable, j’ai l’impression d’être devant ma cheminée en plein hiver", explique Maxime. "Je trouve ça intéressant qu’on reproduise aujourd’hui une pratique que nos ancêtres faisaient bien avant nous", note Youna. "C’est surtout un moment de rencontre", souligne Hakim, venu du sud de la France. "Et de tels moments, de communion, ensemble, à l’extérieur, c’est pas souvent et ça fait plaisir", renchérit une jeune femme.

"Comme une procession"

Quand la chaleur diminue, des dizaines de personnes se précipitent autour du feu et entament une danse, dans un sens ou dans l’autre. Yvan, torse nu, reprend son souffle et nous explique : "C’est un peu comme une procession, pour mettre fin à l’année précédente et commencer la nouvelle année, quelque chose comme ça". Ce n’est pas le 31 décembre, la fin de l’année ? "Ça, c’est le solstice d’hiver. Le solstice d’été, c’est un peu pour se donner du courage pour la suite !"