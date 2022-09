À Tournai, des hackers éthiques veulent partager leurs connaissances pour mieux lutter contre les menaces

Comment mieux lutter contre des cyber-menaces ? À Tournai, une communauté de hackers éthiques vient de voir le jour. Son nom c’est BeHack, elle rassemble des professionnels de la cybersécurité mais aussi des étudiants et de simples passionnés. Leur objectif ? Partager les connaissances et se former afin de lutter plus efficacement contre les menaces.

Être à la pointe en cybersécurité, c’est devenu plus que nécessaire selon Guillaume Deterville, l’un des fondateurs de BeHack : "L’Europe est à la traîne au niveau cybersécurité par rapport à la Chine ou les États-Unis. On a vu pendant la crise Covid que la Belgique a été une cible donc c’est plus que nécessaire de travailler tous les jours pour améliorer la sécurité. L’idée, c’est de partager des outils, des méthodologies, des nouvelles failles. Aussi de faire de la veille pour mieux anticiper sur de futur menace. Aussi aider un maximum d’acteurs économiques en Belgique pour augmenter leur niveau de compréhension et de sécurité sur leur infrastructure".

Les conseils

Les Belges sont encore trop nombreux aussi à se faire pirater. Guillaume Deterville rappelle qu’il faut être extrêmement vigilant quand on navigue sur le web. "Tout ce qui est banque, assurance ou autre ne demande jamais des numéros de carte de crédit par mail ou par téléphone. Assurez-vous toujours que vous êtes bien sur le site de votre banque ou de votre assureur. Relisez l’orthographe dans l’URL (adresse mail) et surtout, ayez un mot de passe le plus sécurisé possible. Évitez les noms de famille, évitez toute information qu’on peut trouver en ligne. Il faut plus se demander "si je vais être piraté" mais plutôt "quand je vais être piraté"? Appliquer ces petits conseils va déjà augmenter drastiquement le niveau de sécurité".