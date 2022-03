À Tintigny, Vincent Raizer enfourche son vélo cargo et lance un projet local et durable

Lorsque vous vous baladerez dans les rues de Tintigny, en province du Luxembourg, ne soyez pas surpris de rencontrer Vincent Raizer accompagné de son vélo cargo et d’une remorque. Cet habitant inaugure "À toutes pédales", un service de livraison durable imaginé et mis sur pied par ses soins. Livraisons de croissants, de pains au chocolat ou encore de fleurs à l’occasion de la Saint-Valentin, il arpente sa région et satisfait les désirs de ses voisins écologiquement.

En plus de ces trajets, la volonté de Vincent ne s’arrête pas là : "J’aimerais aussi développer la mobilité douce auprès des enfants du primaire, les sensibiliser à l’utilisation du vélo pour se rendre à l’école." Mais les plus petits ne constituent pas le seul public qu'il souhaite convaincre : "Le troisième axe, c’est celui de la découverte. En famille ou entre amis, allier pique-niques locaux, voire apéros pour les plus grands, et promenades à vélo pourraient nous permettre de redécouvrir le monde qui nous entoure en prenant le temps."