A Theux, le camping de Polleur va à nouveau accueillir des demandeurs d’asile durant six mois

Le camping de Polleur, à Theux, le long de la Hoëgne, va redevenir dès le mois prochain un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Fedasil et la commune de Theux sont tombés d’accord pour accueillir 250 personnes de manière temporaire, pendant 6 mois, hors saison touristique. Le centre refermera ainsi ses portes fin avril 2024.

Nous garantissons à 250 résidents d’avoir un toit et d’être au chaud.

Le camping de Polleur, qui appartient à un privé, a déjà servi de centre d’accueil à deux reprises depuis 2019. Cet automne, Fedasil a de nouveau sollicité le site. François Marquet est chargé de préparer l’accueil : "Il y a de plus en plus de demandeurs de protection internationale et nous devons répondre à ce besoin pour les accueillir et leur offrir de bonnes conditions d’accueil pendant la durée de leur procédure de demande de protection", explique-t-il.

Pourquoi le camping de Polleur, pourtant isolé de tout centre urbain, est-il si apprécié par Fedasil ? "Ce sont des bungalows individuels où les résidents peuvent cuisiner pendant six mois" répond François Marquet. "Nous garantissons à 250 résidents maximum la possibilité d’avoir un toit, d’être au chaud et de ne pas être dans la rue."