A Tenneville, Idelux participe à un projet-pilote européen de valorisation du "jus de poubelle"

Valoriser le jus de poubelle et d'autres résidus, c'est le projet-pilote auquel Idelux-Environnement participe activement avec différents partenaires européens (laboratoires, centres de recherche ou PME). Cela fait bientôt trois ans que les partenaires s'attèlent mener des expériences en vue de créer des matériaux du futur. Sur le site Idelux de Tenneville, pratiquement tous les déchets organiques suivent une procédure de traitement qui aboutit à ce que les résidus produisent du biogaz, valorisé sous forme de chaleur et d'électricité. Reste, quelques centaines de kilos qui sont traités différemment. "On arrête le procédé et on dit aux bactéries stop ", explique Marie-Aline Pierrard, chef de projet. " On garde en quelque sorte la chaîne de " Lego " plus longue et on a plus de carbone ! " Au final, il reste un liquide, jus de poubelles qui pourrait notamment être valorisé dans la production de sacs plastique recyclables par exemple et les fibres peuvent devenir des panneaux d’isolation ou des nouveaux matériaux. Le projet-pilote qui se termine cette année, aura permis aux laboratoires et centres de recherche d'imaginer ces nouveaux produits mais on est encore très loin d'une commercialisation. " Il faudrait que des entreprises utilisent cette nouvelle matière première ", poursuit Marie-Aline Pierrard. " Le coût de leur production doit aussi être analysé et réduit pour être compétitif ! " Bref, l'espoir des différents partenaires, c'est de recevoir de nouvelles aides de l'Europe pour poursuivre le travail entamé.