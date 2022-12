À Tanger, les apprentis footballeurs rêvent d’imiter les Lions de l’Atlas et croient en leur chance de battre la France

A Tanger, mais plus largement dans l’ensemble du royaume, les jeunes footballeurs attendant désormais avec impatience la demi-finale contre la France, championne du monde en titre. Et le défi s’annonce difficile. Les Marocains ont dépensé beaucoup d’énergie face à leurs adversaires précédents. " Ça va être très serré, mais je pense qu’on a une chance de gagner, pronostique Kossa. On n’a jamais réussi un tel parcours depuis 1986, c’est historique. De plus, on est la première équipe arabe et africaine à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du monde. C’est maintenant ou jamais ! "