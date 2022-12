À table : Femimars et LeMed découvrent le jeu de cartes "Spicy"

Episode 1 : Fémimars et Lemed ne se font pas de cadeaux

"Et si le véritable esprit de Noël était de ne pas se faire de cadeaux et de se faire les pires coups imaginables ?"

Dans ce premier épisode, FemiMars et LeMed rejoignent Tatiana de Girl dot Game et Bandit à Table pour jouer à Spicy, un jeu de cartes et de bluff qui va demander aux joueurs de mentir ouvertement. Lorsque c’est le cas, ils sont punis en piochant deux cartes mais, comme c’est Noël, le Père Noël leur offrira aussi un petit cadeau contenant du wasabi, du piment ou d’autres cadeaux qu’on aime tous tellement ouvrir.

Installez-vous à table, l'émission qui met ses invités dans la sauce !