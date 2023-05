A-t-on vraiment joué l’hymne de la Ligue des Champions durant le Couronnement du roi Charles III ?

En 1992, l’UEFA (l’Union des associations européennes de football) rebaptise ce qui s’appelait alors la "Coupe des clubs champions européens" en Ligue des Champions, apportant plusieurs modifications dans l’organisation de la compétition. Et c’est à l’occasion de ces remaniements que l’UEFA décide de créer un hymne propre à la compétition, qui serait joué à chaque début de match. Et quoi de mieux qu’un hymne de couronnement pour marquer l’ouverture des matchs de la plus grande compétition de football européenne ? Tony Britten, formé au Trinity College of Music et au Royal College of Music, a donc insufflé un peu de Haendel dans ce qui deviendra l’un des hymnes les plus connus du monde sportif.

Mais si la musique de l’hymne de la Ligue des Champion et celle de Zadok The Priest présente de nombreuses similitudes, les deux œuvres se différencient surtout par leur texte. En effet, les paroles de l’hymne de couronnement composé par Haendel sont extraites d’un passage de l’Ancien Testament, qui décrit notamment l’onction du roi Salomon (Sadoq étant le nom du Grand Prêtre du Temple de Salomon).

Quant aux paroles de l’hymne de la Ligue des Champions, elles sont écrites dans les trois langues officielles de l’UEFA, à savoir l’anglais, le français et l’allemand, et vantent les mérites des "meilleures équipes". La version officielle que nous entendons donc avant chaque match de la compétition européenne est interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra et le chœur de l’Academy of St Martin in the Fields.