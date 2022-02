"A-t-on vraiment intérêt à gagner le Nieuwsblad quand on veut gagner le Tour des Flandres ?"

"Mon Top 3 dans le désordre ?" Rodrigo Beenkens : "Alexey Lutsenko, Jasper Stuyven et Wout Van Aert. Même si tous les chiffres sont contre Wout. Trente trois ans qu’un coureur n’a plus gagné "Het Nieuwsblad" avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules. Et, surtout, ne pas oublier cela : a-t-on vraiment intérêt à gagner ce samedi quand on veut gagner le Tour des Flandres ? Sachant que l’histoire s’est toujours refusée au vainqueur du Circuit de gagner la même année le Ronde !"



Cyril Saugrain ne réfléchit même pas : "moi je dis : Anthony Turgis, Wout Van Aert et… Bryan Coquard."



"J’ai l’impression que Cyril m’a copié", nous dit Samuel Grulois, "donc, je mets Coquard parce que j’avais vraiment l’intention de le mettre. Et je vais changer et je mets Peter Sagan, à la place de Turgis ! C’est n’importe quoi peut-être, on verra. Et, enfin, évidemment Wout Van Aert.