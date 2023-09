A-t-on réellement trouvé une cité ancienne remplie de glyphes mystérieux au fin fond de la jungle du Mexique ?

Le site, qui couvre 330 hectares, daterait des années 400 de notre ère selon les scientifiques, et aurait été abandonné entre 900 et 1200. Et selon l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH), les pétroglyphes, dessins rupestres gravés dans la pierre, sont nombreux à La Sabana, puisqu’on en a découvert 38 au total, et que d’autres trouvailles sont encore probables. Mais ces découvertes n’ont rien de nouveau. L’Institut n’a fait que publier, le 9 septembre, un communiqué décrivant le site et ses trésors archéologiques, sans annoncer une quelconque nouvelle découverte.