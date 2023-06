À Stoumont, si vous remplissez votre piscine, prévenez la commune par courtoisie

A Stoumont, les autorités communales demandent aux habitants de prévenir le service des eaux en cas de remplissage ou de mise à niveau de leur piscine.

Ce que nous craignons, c'est que nos réservoirs soient vidés en une nuit

Dans la région, il n'y a pas de château d'eau mais 5 puits et 34 réservoirs qui alimentent les foyers. D'où cette demande faite pour la commune: "C'est d'abord une invitation à la courtoisie vis-à-vis de l'ensemble des autres citoyens dans le cadre de la distribution publique" explique Philippe Voituron, agent technique au service des eaux pour la commune de Stoumont. "Cela va également permettre au service des eaux de pouvoir continuer à organiser la distribution de manière correcte à l'ensemble des citoyens. Ce que nous craignons, c'est que certains de nos réservoirs ne soient complètement vidés en une nuit et que nous ne puissions plus assurer, dans les heures qui viennent, la distribution publique de manière quantitative et qualitative."

En été, de nombreuses familles achètent des piscines qu'il faut remplir. "Les petites piscines autoportantes vont fleurir aussi" explique Didier Gilkinet, le bourgmestre de Stoumont. "Là aussi, c'est énormément de consommation ponctuelle et c'est important de prévenir parce que le volume est relativement faible, mais si les 15 voisins font exactement la même démarche, c'est conséquent."

Le service des eaux de la commune de Stoumont attend les appels des propriétaires de piscine et donnera les conseils pertinents pour que les opérations se passent bien.

