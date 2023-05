À Stockholm, l’intelligence artificielle s’invite au musée

Le monde de la culture a récemment été bouleversé par les prouesses des logiciels d’intelligence artificielle. Ces derniers peuvent désormais générer des œuvres bluffantes, qui imitent souvent "le style" d’un créateur. L’une d’entre elles a désormais rejoint le musée national pour les sciences et la technologie de Stockholm.

Son nom : "The Impossible Statue" ("La statue impossible"). Elle prend la forme d’une sculpture en acier inoxydable représentant une figure humaine qui tient, dans l’une de ses mains, un globe doré. Les néophytes y verront une œuvre inédite tandis que les amateurs d’art les plus érudits y verront des références à Michel-Ange ou encore Rodin.

Pour cause, "The Impossible Statue" a été conçue en entraînant plusieurs logiciels d’intelligence artificielle à partir des chefs-d’œuvres de cinq des sculpteurs les plus importants de l’histoire de l’art, à savoir Michel-Ange, Rodin, Käthe Kollwitz, Takamura Kotaro et Augusta Savage. Derrière cette prouesse technologique se cachent la société de conseil The A.I. Framework et Sandvik, une entreprise d’ingénierie spécialisée dans l’usinage des métaux.

Selon Artnet News, les équipes de Sandvik ont sélectionné les caractéristiques stylistiques de chaque sculpteur qu’ils voulaient retrouver dans leur création, puis ils ont généré plusieurs images à partir de DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney. Une fois satisfaits du résultat, ils ont transformé cette image 2D en un modèle 3D et, ultérieurement, en une statue d’1,50 mètre de haut et de 500 kilos.

Pour Peter Skogh, directeur du musée national pour les sciences et la technologie de Stockholm, "The Impossible Statue" montre à quel point l’intelligence artificielle peut être moteur de la création artistique. "'The Impossible Statue' est un excellent exemple de ce que la combinaison de la technologie moderne et du génie humain peut créer", a-t-il déclaré dans un communiqué, relayé par Artnet News. "Notre mission est de faire mieux comprendre les possibilités de la technologie et de stimuler la prochaine génération. Ce projet répond à toutes nos attentes".

"The Impossible Statue" est depuis peu exposée dans la nouvelle galerie du musée national pour les sciences et la technologie de Stockholm consacrée à l’intelligence artificielle. De nombreuses institutions culturelles s’intéressent dorénavant à cette technologie, que ce soit comme thème d’exposition à part entière ou comme outil pour repenser l’expérience muséale et l’accueil des publics. Une petite révolution.