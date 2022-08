A son procès, l’ex-star de Manchester Ryan Giggs décrit comme un compagnon violent

Lors de l’audience, le représentant du parquet Peter Wright a affirmé aux jurés que M. Giggs était responsable "d’une multitude de violences physiques comme psychologiques, à l’encontre d’une femme qu’il dit aimer".

"Le comportement de l’accusé est devenu de plus en plus oppressif", a estimé M. Wright, qualifiant la relation entre lui et Kate Greville de "toxique et nuisible".

Giggs, arrêté à son domicile en novembre 2020 et remis en liberté, est aussi inculpé pour violences sur la soeur de son ex-compagne, Emma Gerville.

Selon M. Wright, Ryan Giggs s’en est pris violemment à Kate Greville et sa sœur, blessant sa compagne au coude et aux lèvres.

Lors d’une audience préliminaire en avril 2021, il a contesté les accusations portées contre lui et plaidé non coupable.

Son procès était initialement prévu en janvier mais a dû être reporté en raison de l’encombrement des tribunaux.

La juge Hilary Manley a enjoint lundi les jurés à ne pas "aller sur Google", leur demandant de "mettre de côté" ce qu’ils ont pu lire sur l’affaire dans les médias.

M. Giggs a choisi pour avocat Chris Daw, qui assure la défense de grands noms du sport comme l’ancien capitaine de Chelsea John Terry, acquitté en 2012 par la justice britannique dans une affaire d’insultes racistes contre le joueur Anton Ferdinand l’année précédente lors d’un match du championnat d’Angleterre.