À Somme-Leuze, des panneaux solaires belges victimes de leur succès

Les producteurs de panneaux photovoltaïques, eux, sont confrontés à un vrai boom de leur activité et doivent tenir les délais, ce qui devient de plus en plus compliqué. Basile Schepens, responsable logistique d'Evocells, fait tout pour s'assurer que sa chaîne de production, unique en Belgique, arrive à suivre la cadence. "On est à flux tendu pour le moment. Dès que les panneaux sortent et sont emballés, ils sont directement vendus et partent chez les clients." Et cette tension dans la chaîne peut aussi occasionner des problèmes.