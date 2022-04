Qu'est-ce qui pousse les travailleurs chinois à laisser leur famille ? Pourquoi ont-ils accepté de consacrer leurs journées entières à rester au bureau ? Les métiers de la finance sont connus pour atteindre des horaires par semaine volumineux. Parfois jusqu'à 100 heures lors des périodes intenses de clôture de "deals".

Les réponses sont peut-être à chercher du côté financier. Selon les informations d'une source recueillies par Bloomberg, une entreprise offre entre 2.000 yuans en semaine et 4.000 yuans le week-end par nuit passée au bureau. Soit de 290 à 570 euros de bonus environ.

Shanghai est toujours verrouillée, même si quelques allégements sont prévus dans certains quartiers. Les rues sont désertes, les transports en commun à l'arrêt et le gouvernement teste massivement la population. Dormir, manger, travailler au bureau reste une manière de vivre (plus sereinement) dans une bulle et de s'éviter les protocoles draconiens de la stratégie "zéro Covid".