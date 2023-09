Le recyparc de la rue Marnix à Seraing est fermé pour cause de gros ras-le-bol.

Entre vols, vandalisme, toxicomanie et squats, le personnel ne se sent plus en sécurité.

La direction d'Intradel a donc décidé de fermer ce recyparc pour une durée indéterminée afin de protéger ses travailleurs.

Elle demande aussi à la ville de Seraing d'intervenir en effectuant notamment des rondes de police.