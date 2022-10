A Schaerbeek, la contestation au plan Good Move s’est exprimée dans la rue ce lundi soir

Environ 150 personnes, se sont retrouvées place Stephenson, ce lundi à partir de 18 heures. Des habitants mécontents de la mise en œuvre de la troisième phase du plan Good Move dans leur quartier. "Il n’y a pas eu de concertation avec les habitants du quartier". "La consultation s’est faite pendant le Covid et via zoom, autant dire que seuls quelques habitants de ce quartier y ont participé". "Qui la commune espérait-elle toucher de cette manière". Dans ce quartier populaire, aux rues étroites et au parking rare, les riverains se sont clairement sentis exclus de ce dispositif, censé apaiser la mobilité.